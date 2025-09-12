Así será la compensación a transportistas tras eliminación del subsidio al diésel

Los transportistas recibirán un bono de entre 400 y 1 000 dólares mensuales por ocho meses.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel desde este viernes 12 de septiembre del 2025. Con esta decisión el precio de venta de este combustible pasará de 1.80 a 2.80 dólares, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 126.

Tras el anuncio, el Gobierno definió un mecanismo de compensación para los transportistas para evitar que se incremente el precio en el costo de los pasajes. Una de las medidas es la entrega de un bono de entre 400 y 1 000 dólares mensuales por un lapso de ocho meses.

Para cumplir con este bono, el Gobierno destinará un monto de aproximadamente 220 millones de dólares. El pago de este bono se realizará desde este mismo viernes, cuando entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 125, que es el que detalla las compensaciones.

Según el decreto, los beneficiarios de este bono serán propietarios de vehículos de transporte público en las modalidades Intracantonal (urbano, combinado, rural), Intraprovincial e Interprovincial.

También habrá una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, que corresponden a carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

Para recibir la compensación deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar en estado activo en los registros de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre (ANT).

Usar diésel como combustible.

Cumplir con los parámetros definidos en la metodología aprobada por el Comité de Optimización Energética.

¿Cómo se entregará la compensación?

De acuedo con el documento, la transferencia será mensual y se acreditará directamente en la cuenta bancaria del propietario del vehículo registrado. Para ello, el transportista deberá haber proporcionado previamente su número de cuenta y el certificado bancario digital en la plataforma habilitada.

Para realizar el proceso de verificación, los municipios y gobiernos metropolitanos remitirán la información de matriculación vehicular a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Unidad de Registro Social consolidará la información y aplicará los criterios establecidos.

Luego, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) validará la base de datos de beneficiarios y los montos que debería recibir cada uno. Esa información se enviará al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que ejecutará el pago a través del Banco Central del Ecuador.

¿De cuánto será la compensación?

El monto dependerá del volumen de consumo de combustible por modalidad de transporte y se calculará con base en la metodología oficial que define el consumo promedio. La compensación cubrirá la diferencia entre el precio base de 1,798 dólares por galón (incluido IVA) y el precio de venta vigente tras la reforma.

Según el decreto ejecutivo, esta compensación se aplicará por ocho meses. "El Comité de Optimización Energética podrá evaluar la necesidad de prorrogar su aplicación por un tiempo máximo adicional de cuatro meses"

Adicionalmente, para la renovación de unidades de transporte, el Gobierno pondrá en marcha el Plan Nuevo Transporte, con una línea de 150 millones de dólares, que consiste en entregar un bono de chatarrización de hasta 20 000 dólares y créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%.