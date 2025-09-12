Gobierno crea nuevo programa de Microcrédito Productivo para pequeños agricultores

Los agricultores podrán acceder a créditos en la banca pública para mejorar sus condiciones de trabajo.

El presidente Daniel Noboa firmó este viernes 12 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 124, con el que se crea el Programa Nacional de Microcrédito Productivo. Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo económico y social del sector agroproductivo mediante el financiamiento de actividades agrícolas y pecuarias con condiciones preferenciales de crédito.

De acuerdo con el decreto, los préstamos serán otorgados a través de BanEcuador B.P. a pequeños productores calificados dentro del segmento de microcrédito. Estos podrán acceder a créditos con una tasa de interés anual del 7% y hasta siete años de plazo para pagar.

¿Para qué sirve el microcrédito?

El microcrédito está diseñado para facilitar recursos a pequeños agricultores que no suelen acceder a créditos tradicionales, con el fin de fortalecer sus unidades productivas y mejorar su calidad de vida. En este caso, el programa financiará dos tipos de necesidades:

Capital de trabajo , como la compra de semillas certificadas, insumos agrícolas, alquiler de maquinaria y tecnología.

, como la compra de semillas certificadas, insumos agrícolas, alquiler de maquinaria y tecnología. Activos fijos, que incluyen la adquisición de maquinaria, herramientas y sistemas de riego, compra de animales de crianza, material genético pecuario, energías renovables para la producción, infraestructura agropecuaria y plantaciones forestales. Beneficios y seguimiento

El decreto establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con BanEcuador, será responsable de la identificación de beneficiarios y la implementación del programa. Asimismo, se prevé una subvención parcial de la tasa de interés, sujeta a informes técnicos, que permitirá a los agricultores acceder a créditos más asequibles.

Para medir el impacto, BanEcuador implementará un sistema de evaluación basado en indicadores como: incremento en la producción agrícola, mejora de ingresos familiares, acceso a insumos y tecnología, cumplimiento en el pago de créditos y participación en programas de educación financiera.

Recursos y control

La financiación del programa provendrá del Presupuesto General del Estado, bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el Ministerio de Agricultura tendrá a su cargo el seguimiento y control del uso de los recursos, a fin de garantizar que los fondos sean destinados exclusivamente a las actividades productivas autorizadas.