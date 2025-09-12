Noboa decreta la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador; dice que el pasaje no subirá

El presidente Daniel Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel y sube el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80, según señaló el portal Primicias.

A través del Decreto Ejecutivo 225 el Gobierno dispuso crear mecanismos de compensación tras la implementación de la eliminación del subsidio.

Además, mediante un comunicado la Presidencia señaló que "durante décadas el subsidio al diésel representó una carga de USD 1 100 millones para las cuentas del Estado".

El Gobierno señala que durante años "gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando" y por ello ahora se redireccionarán a programas sociales.

'El pasaje no subirá'

Desde el Gobierno se anunció que 23 300 choferes de la modalidad del transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre USD 400 y USD 1 000 mensuales como compensación.

Para el Estado esto representará un valor de USD 200 millones que beneficiará a usuarios y operadores del transporte público urbano, inter e intraprovincial, sostuvo el Gobierno.

Para la renovación de unidades de transporte el Gobierno asegura que activará el "Plan Nuestro Transporte" con una línea de crédito de USD 150 millones con entrega de bonos para chatarrización de hasta USD 20 000, además de línea de crédito con tasa preferencial subsidiada del 9%.