¿Cómo será el adelanto del pago del décimo tercer sueldo en los trabajadores que mensualizan?

El Ministerio de Trabajo emitió este martes 28 de octubre del 2025 los lineamientos para el pago adelantado del décimo tercer sueldo a los trabajadores del sector público hasta el 14 de noviembre.

Según el documento, los trabajadores de la Función Ejecutiva que acumulan el pago de este beneficio recibirán el valor completo hasta el 14 de noviembre. Mientras que en otras instituciones que también son parte del sector público, el pago será desde la entrada en vigencia del documento, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.

Mientras que los trabajadores que cobran el décimo de forma mensual, deberán recibir hasta el 14 de noviembre de 2025 los valores correspondientes a noviembre y diciembre, según lo establece el Acuerdo Ministerial.

En cuanto al sector privado, el Ministerio de Trabajo aclaró que las personas naturales o jurídicas empleadoras podrán, de manera opcional, realizar el pago completo del décimo tercer sueldo desde este martes 28 de octubre, sin necesidad de esperar hasta diciembre, siempre que mantengan los valores proporcionales correspondientes al tiempo trabajado. Q

¿Qué ocurre si termina la relación laboral?

El Ministerio también recordó que, si un trabajador o servidor termina su relación laboral antes de haber devengado los valores anticipados del décimo tercer sueldo, en la liquidación de haberes se deberá descontar el monto no devengado para calcular correctamente el pago final. Contexto del beneficio

El décimo tercer sueldo es un beneficio reconocido en el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año y, por norma general, debe pagarse hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, los trabajadores pueden optar por recibirlo de manera mensualizada o acumulada.