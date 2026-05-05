Ecuador deporta a 3 extranjeros; uno de ellos intentó causar caos en Embajada de Corea

Ecuador deportó a un ciudadano estadounidense que incumplió la normativa migratoria e intentó alterar el orden público en la Embajada de Corea del Sur, según informó el Ministerio del Interior, este martes 5 de mayo de 2026.

El extranjero, identificado como J.J. Carl, fue deportado en coordinación con la Policía Nacional tras comprobarse su "ingreso al país por un lugar no autorizado", por lo que habría evitado el control migratorio.

La Subsecretaría de Migración señaló que la medida se adoptó en apego a la normativa vigente y en "resguardo de la seguridad pública".

Deportado por pornografía infantil

Ecuador también deportó, este martes 5 de mayo, a otro ciudadano estadounidense, requerido en su país por presunta vinculación con delitos de explotación sexual infantil.

La Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, y Estados Unidos, ejecutó en Cuenca la deportación del extranjero, "cuya permanencia en el país representaba una amenaza para la seguridad pública", indicó en un comunicado.

Detalló que el hombre era requerido en Estados Unidos por su "presunta vinculación con delitos de pornografía infantil, lo que activó los mecanismos de control migratorio".

Mujer fue deportada por intento de robo en aeropuerto

Además, Ecuador deportó a una mujer peruana, que contaba con antecedentes en su país de origen, tras presuntamente intentar sustraer pertenencias de viajeros extranjeros en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito.

La deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional. La ciudadana registra antecedentes en Perú por robo, hurto e intimidación.