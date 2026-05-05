Musk 'iba a golpearme', dice cofundador de OpenAI en juicio en EE.UU.

El cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, aseguró ante un jurado en California que el empresario Elon Musk lo amenazó físicamente durante una confrontación ocurrida en 2017.

“De hecho pensé que iba a golpearme”, declaró Brockman en el juicio que enfrenta a Musk con la compañía y su director ejecutivo, Sam Altman.

El litigio se centra en la acusación de Musk de que OpenAI traicionó su misión original sin fines de lucro al adoptar un modelo comercial y utilizar su inversión inicial para construir una empresa valorada en cientos de miles de millones de dólares.

Por su parte, la defensa de OpenAI sostiene que Musk abandonó voluntariamente la organización tras no lograr controlarla y que su demanda, presentada años después, responde a su actual competencia en el sector a través de xAI.

Durante su testimonio, Brockman también señaló que los costos operativos de la compañía han crecido exponencialmente, alcanzando cerca de 50.000 millones de dólares en infraestructura tecnológica, lo que según afirmó hacía inviable mantener el modelo original sin fines de lucro.