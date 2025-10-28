Ecuador consigue una histórica exportación de atún hacia los Emiratos Árabes Unidos

El atún es uno de los productos ecuatorianos más apetecidos en el mundo

Ecuador logró una histórica exportación de atún hacia Emiratos Árabes Unidos. Cancillería informó, este martes 28 de octubre del 2025, que por primera vez se realizó un envío a gran escala hacia Dubái.

De acuerdo a la Cartera de Estado se exportaron 6 600 cajas de atún Tunnis, de la empresa Envasur, que se encuentran en las perchas de Dubai. Esta exportación abre "una ventana de oportunidades para los productores y exportadores ecuatorianos", recalcó Cancillería.

Julio Tigua, CEO de Envasur, indicó que esto se logró en un trabajo en conjunto con la embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes Unidos, que sirvió de nexo para captar clientes en este país.

“En mayo pasado fuimos invitados a una Misión Empresarial en Dubai. Allí nos recibió en persona Felipe Ribadeneira, embajador de Ecuador, y en menos de seis meses ya hemos logrado esto que, sin duda, es un un hito para el país”, detalló el CEO de Envasur.

Por su lado, Felipe Ribadeneira dice que este es un logro de todos los ecuatorianos porque permitirá que los productos se expandan por el mundo. Lo que a su vez genera cientos de empleos y mejora la economía del país.

Em embajador de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos también indicó que esta es la primera exportación de muchas que vendrán y que la cantidad de pedidos también serán mayores.

“El atún ecuatoriano es de calidad y su sabor es apetecido en todo el mundo”, recalcó Ribadeneira.