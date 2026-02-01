¿Cómo saber si está en la Central de Riesgos en Ecuador?; así puede salir de ella

Las entidades financieras revisan el historial crediticio para evaluar a cada cliente.

La Central de Riesgos es un sistema oficial que recopila y organiza la información del historial crediticio de personas naturales y jurídicas respecto de sus obligaciones con entidades financieras y otras instituciones que otorgan créditos en Ecuador.

Dentro de este registro de la Superintendencia de Bancos constan datos de:

Créditos solicitados y vigentes

solicitados y vigentes Pagos puntuales o con mora

puntuales o con mora Deudas vencidas

vencidas Puntaje o “score” crediticio, que mide el nivel de riesgo de un deudor ante nuevos créditos

El historial crediticio se puede consultar a través de la página web oficial de la Superintendencia de Bancos, a través de Servicios en Línea y Sistema Registro de Datos Crediticios.

El puntaje crediticio es un número que resume el comportamiento financiero de una persona o empresa y mide la probabilidad de incumplimiento de pago. No hay calificaciones A,B,C,D,E, actualmente el puntaje se muestra numérciamente.

Dentro de la central de riesgos consta el comportamiento del usuario con sus obligaciones financieras.

Estar registrado en la Central de Riesgos no es, por sí mismo, negativo. Todos los usuarios con crédito o producto financiero figura allí mientras tenga operaciones activas.

La mejor forma de consultar el estado en la Central de Riesgos es a través de la Superintendencia de Bancos de esta manera:

Ingrese al sitio web oficial de la Superintendencia de Bancos

Acceder a la opción de consulta de historial crediticio

Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse si no los tiene

¿Cómo salir de la Central de Riesgos?

Si está en la Central de Riesgos por error, es decir, por una deuda que no existe o está mal registrada, puede presentar una reclamación formal ante la entidad financiera que reportó el incumplimiento de pago.

Si se comprueba el error, la información debe ser rectificada o eliminada del historial crediticio.

Pero si el registro en la Central de Riesgos es por mora o inclumplimiento en el pago de las obligaciones, el único camino para salir es pagar las deudas.

Lo primero que debe hacer es cancelar la deuda pendiente y ponerse al día con los pagos atrasados.

Cuando se regulariza el pago de las deudas la calificación mejora y se actualiza hasta mostrar una mejora en el comportamiento crediticio.

Aunque, el hecho de saldar la deuda no siempre borra inmediatamente el registro negativo; puede tardar días o incluso meses en actualizarse dependiendo del trámite de la institución financiera.