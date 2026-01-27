Préstamos prendarios del Biess incrementaron su monto con el nuevo salario básico del 2026

Por el cambio del salario básico unificado en Ecuador se incrementó valor del préstamo prendario

El ajuste del salario básico unificado (USB) incrementó los montos de los préstamos prendarios que otorga el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) en Ecuador, ahora son equivalentes a seis salarios básicos por operación.

En este 2026, el monto máximo por crédito prendario llega a 2 892 dólares, mientras que el acumulado por cliente alcanza 48 200 dólares. Estos valores corresponden a un límite total de 100 salarios básicos unificados por persona.

Los préstamos prendarios funcionan como créditos de corto plazo, similares a un monte de piedad, con joyas de oro como garantía principal.

Este tipo de préstamos está disponible para el público en general, y entre los requisitos están ser mayor de 18 años y residentes en Ecuador. El plazo es de hasta 180 días, con hasta tres opciones de renovación, sin requerir garante y con tasas competitivas frente al mercado.

Similar que los créditos hipotecarios y quirografarios, el ajuste de los montos prendarios es automático y proporcional al alza anual del SBU.

Otro de los beneficios de este tipo de préstamos que otorga la institución es poder realizar abonos parciales a la deuda en cualquier momento durante el periodo de plazo.

¿Cuáles son los requisitos?

Joyas de oro

Firmar la solicitud de crédito que se entrega las oficinas de Préstamos Prendarios

Original de la cédula de ciudadanía o identidad

Ser residente en Ecuador

Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) de los últimos 3 meses

Ser mayor de 18 años de edad

El plazo máximo es de 180 días y el monto total máximo del crédito prendario que se otorga por persona no excederá de cien (100) Salarios Básicos Unificados (SBU) del trabajador en general.

Condiciones de Financiamiento

Se otorga desde el 0,1 Salario Básico Unificado (SBU) que son USD 48,20 (cuarenta y ocho 20/100 dólares americanos) hasta seis SBU (seis salarios básicos unificados), por operación de crédito, siendo USD 2.892,00 (dos mil ochocientos noventa y dos 00/100 dólares americanos).

Se puede acceder hasta 100 Salarios Básicos Unificados (SBU), que representa USD 48.200,00 (cuarenta y siete mil 00/100 dólares americanos) por cliente.

Se puede acceder hasta tres renovaciones, cancelando el 20% de capital más el interés, ampliando el plazo a seis meses por renovación.