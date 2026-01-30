Estos serán los valores de la Tabla de Pensiones Alimenticias que se aplicarán en el año 2026

A través del Acuerdo Ministerial Nro. MDH-DM-2026-0005-A se expidieron los valores que regirán para el año 2026 en la Tabla de Pensiones Alimenticias para niñas, niños y adolescentes en Ecuador.

Según esta cartera de Estado la tabla pretende un equilibrio entre la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la capacidad efectiva del alimentante.

Este Acuerdo faculta a los jueces de la familia, niñez y adolescencia cómo establecer el monto de la pensión de alimentos mínima que puede solicitar la o el demandante para sus hijas e hijos.

El cálculo de la pensión alimenticia se establece con base en el nuevo salario básico unificado (USB), que para el año 2026 el Ministerio de Trabajo fijó en USD 482.

Además, se contempla la inflación anual de precios de diciembre de 2025 que alcanzó el 1,91%, según el boletín técnico que emitió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.