Cinco provincias de Ecuador registraron las mayores tasas de ocupación hotelera en Carnaval

La ocupación hotelera durante el feriado de Carnaval en Ecuador alcanzó el 49,6%, según informó Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción y Comercio Exterior, este miércoles 18 de febrero de 2026.

Jaramillo precisó que cinco provincias fueron las que concentraron la mayor ocupación durante los días de asueto. Estas son: Bolívar, Tungurahua, Santa Elena, Galápagos y Pastaza.

Este porcentaje de ocupación hotelera representa un aumento del 5% con respecto a años anteriores en el mismo feriado.

Aunque la cifra general del último feriado, el de Año Nuevo, alcanzó el 53,09%, el promedio más alto de la última década para esa festividad.

Además, Jaramillo enlistó otras cinco provincias que destacaron por su dinamismo en el gasto turístico. Estas son: Cotopaxi, Morona Santiago, Loja, Cañar y Sucumbíos.

Asimismo, se registró un aumento del 6% en viajes, con más de 1 284 mil registrados durante los días libres. Por lo que el gasto turístico alcanzó los 81,9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12%.