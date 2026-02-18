Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Economía

Cinco provincias de Ecuador registraron las mayores tasas de ocupación hotelera en Carnaval

El feriado de Carnaval es uno de los más largos y esperados cada año. El lunes 16 y martes 17 se unieron al fin de semana como días libres.

La ocupación hotelera durante el feriado de Carnaval se mantuvo en un promedio de 49,6%.

API

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

18 feb 2026 - 10:03

Unirse a Whatsapp

La ocupación hotelera durante el feriado de Carnaval en Ecuador alcanzó el 49,6%, según informó Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción y Comercio Exterior, este miércoles 18 de febrero de 2026.

Jaramillo precisó que cinco provincias fueron las que concentraron la mayor ocupación durante los días de asueto. Estas son: Bolívar, Tungurahua, Santa Elena, Galápagos y Pastaza.

Este porcentaje de ocupación hotelera representa un aumento del 5% con respecto a años anteriores en el mismo feriado.

Aunque la cifra general del último feriado, el de Año Nuevo, alcanzó el 53,09%, el promedio más alto de la última década para esa festividad.

Además, Jaramillo enlistó otras cinco provincias que destacaron por su dinamismo en el gasto turístico. Estas son: Cotopaxi, Morona Santiago, Loja, Cañar y Sucumbíos.

Asimismo, se registró un aumento del 6% en viajes, con más de 1 284 mil registrados durante los días libres. Por lo que el gasto turístico alcanzó los 81,9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12%.

Te puede interesar