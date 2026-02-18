¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?; revise aquí el calendario oficial 2026

Ecuador vivió un feriado de cuatro días por Carnaval. Los días de descanso se extendieron del sábado 14 al martes 17 de febrero de 2026.

Los trabajadores que tuvieron que trabajar durante estos días festivos tienen derecho a recibir un recargo del 100% sobre el valor de su hora habitual, según lo establece el Código de Trabajo.

El primer feriado del 2026 fue el de Año Nuevo, que se extendió del 1 al 4 de enero y dejó resultados positivos para el sector turístico. Lo mismo ocurrió en el feriado de Carnaval, miles de familias viajaron a las diferentes provincias del país.

El próximo día de asueto obligatorio será el viernes 3 de abril, por Semana Santa, según el calendario oficial de feriados 2026. Este se une con el fin de semana de 4 y 5 de abril.

Días de feriado que restan en 2026

Viernes Santo: Viernes 3 de abril.

Viernes 3 de abril. Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.

Viernes 1 de mayo. Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.

Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo. Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.

Lunes 10 de agosto. Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.

Viernes 9 de octubre. Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.

Martes 3 de noviembre. Navidad: Viernes 25 de diciembre.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.