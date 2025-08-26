Así se refleja el arancel fijado a las compras en modalidad 4X4 en la plataforma Temu

Más de dos meses después de que entró en vigencia el cobro de un arancel de 20 dólares a los paquetes importados bajo la modalidad 4x4, empresas como Temu y Shein empezaron a cobrarlo a sus clientes.

Desde este mes de agosto del 2025, las compras que se realizan en línea en esta plataforma ya deben cancelar este monto, que aplica a las compras que se realicen en el exterior y que se importen al país.

La modalidad 4x4 consiste en envíos de paquetes de hasta 4 kilogramos y 400 dólares del valor FOB. Es comúnmente utilizado para compras personales por vía courier. El límite anual por persona es de 1 600 dólares.

Según el Servicio Nacional de Aduana, el objetivo de este arancel es proteger la producción nacional y que el comercio en el país sea más justo. Tanto Temu como Shein empezaron a cobrar ya dicho arancel.

El costo del arancel se refleja el momento en el que el usuario va a cancelar los productos adquiridos. En la pestaña “carrito”, donde se refleja la lista de artículos que va a comprar. En Temu el arancel se cobra bajo el concepto de “cargos de importación”.

Mientras que en Shein, el arancel también se aplica como gastos de gestión. Este valor se cobra en cada compra que realice y que se envíe en un solo paquete hacia el Ecuador. El monto se repite para cada compra.

El cobro del arancel se aplica desde el 16 de junio y se activa a todos los envíos 4x4, sin importar la fecha de compra. La medida fue aprobada por el Comité de Comercio Exterior (Comex); sus objetivos son evitar el uso comercial informal del mecanismo de compra y proteger el empleo formal y la producción ecuatoriana.