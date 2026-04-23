Crisis eléctrica en Ecuador 2026: proyectos urgentes de generación

Nuevas obras, mantenimiento y decisiones estratégicas marcarán el 2026, un año en el que el país busca evitar cortes de luz y garantizar el suministro en medio de una creciente demanda.

El Cenace en una circular que se difundió el 6 de marzo del 2026 se ha identificado una serie de proyectos críticos para sostener el funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado.

El objetivo es reducir riesgos y asegurar que la electricidad llegue sin interrupciones a hogares, industrias y ciudades.

Proyectos de generación eléctrica para 2026

Uno de los ejes principales es aumentar la capacidad de generación. Se prevé la incorporación de 250 MW de energía térmica, además de un nuevo proyecto hidroeléctrico de 45 MW que entraría en operación en agosto de 2026.

También se prioriza la recuperación de centrales que hoy están fuera de servicio, muchas de ellas bajo la administración de Celec EP.

A esto se suma el impulso al uso de gas natural y la eliminación progresiva de la generación arrendada, reemplazándola por infraestructura propia.

Proyectos prioritarios del sistema eléctrico (2026)

Proyecto Tipo Objetivo Nueva generación térmica (250 MW) Generación Cubrir demanda inmediata Proyecto hidroeléctrico (45 MW) Generación Aumentar capacidad renovable Subestaciones en Guayaquil Transmisión Reducir sobrecarga y mejorar voltaje Sistema Totoras – Jivino Transmisión Fortalecer red amazónica Interconexión Ecuador – Perú Integración Mejorar intercambio energético

Transmisión: el punto débil del sistema

El informe advierte que no solo se trata de generar más energía, sino de transportarla bien.

Zonas como Guayaquil y la región amazónica necesitan refuerzos urgentes en subestaciones y líneas eléctricas para evitar sobrecargas y caídas de voltaje.

Entre las obras más urgentes están nuevas subestaciones, ampliaciones en puntos críticos y el fortalecimiento del anillo de alta tensión.

Estas acciones buscan evitar que el sistema dependa de generación costosa o de emergencia.

Acciones urgentes para evitar apagones

Además de las obras, el plan incluye medidas inmediatas como el mantenimiento de la central Coca Codo Sinclair, clave para el país, y el fortalecimiento de la importación de energía desde Colombia.

También se plantea mejorar el control técnico del sistema, implementar planes de ahorro energético y asegurar el suministro de combustibles para plantas térmicas en momentos críticos.

Plan de acción: corto y mediano plazo

Plazo Acción Meta Corto plazo Nueva generación y reemplazo de energía arrendada Evitar déficit inmediato Corto plazo Importación de energía y compra de combustibles Cubrir picos de demanda Mediano plazo Actualización del Plan Maestro de Electricidad Sostenibilidad del sistema Mediano plazo Inversión en transmisión y cambios estructurales Reducir riesgos futuros

El desafío: inversión y ejecución real

El éxito del plan dependerá de que las obras se ejecuten a tiempo y que exista financiamiento suficiente para sostenerlas.

Expertos advierten que, sin estas acciones, el país podría enfrentar nuevamente cortes de energía, especialmente en zonas con alta demanda como la Costa.

En este contexto, el 2026 será un año decisivo para el sistema eléctrico ecuatoriano, donde cada proyecto y cada decisión podrían marcar la diferencia entre estabilidad o nuevos apagones.