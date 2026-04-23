Crisis eléctrica en Ecuador 2026: proyectos urgentes de generación
El plan de Ecuador para frenar los apagones en 2026 se centra en nuevos proyectos y reactivación de generación eléctrica.
Los proyectos urgentes que buscan evitar apagones en 2026
Pixabay
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 23:16
Nuevas obras, mantenimiento y decisiones estratégicas marcarán el 2026, un año en el que el país busca evitar cortes de luz y garantizar el suministro en medio de una creciente demanda.
El Cenace en una circular que se difundió el 6 de marzo del 2026 se ha identificado una serie de proyectos críticos para sostener el funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado.
El objetivo es reducir riesgos y asegurar que la electricidad llegue sin interrupciones a hogares, industrias y ciudades.
Proyectos de generación eléctrica para 2026
Uno de los ejes principales es aumentar la capacidad de generación. Se prevé la incorporación de 250 MW de energía térmica, además de un nuevo proyecto hidroeléctrico de 45 MW que entraría en operación en agosto de 2026.
También se prioriza la recuperación de centrales que hoy están fuera de servicio, muchas de ellas bajo la administración de Celec EP.
A esto se suma el impulso al uso de gas natural y la eliminación progresiva de la generación arrendada, reemplazándola por infraestructura propia.
Proyectos prioritarios del sistema eléctrico (2026)
Transmisión: el punto débil del sistema
El informe advierte que no solo se trata de generar más energía, sino de transportarla bien.
Zonas como Guayaquil y la región amazónica necesitan refuerzos urgentes en subestaciones y líneas eléctricas para evitar sobrecargas y caídas de voltaje.
Entre las obras más urgentes están nuevas subestaciones, ampliaciones en puntos críticos y el fortalecimiento del anillo de alta tensión.
Estas acciones buscan evitar que el sistema dependa de generación costosa o de emergencia.
Acciones urgentes para evitar apagones
Además de las obras, el plan incluye medidas inmediatas como el mantenimiento de la central Coca Codo Sinclair, clave para el país, y el fortalecimiento de la importación de energía desde Colombia.
También se plantea mejorar el control técnico del sistema, implementar planes de ahorro energético y asegurar el suministro de combustibles para plantas térmicas en momentos críticos.
Plan de acción: corto y mediano plazo
El desafío: inversión y ejecución real
El éxito del plan dependerá de que las obras se ejecuten a tiempo y que exista financiamiento suficiente para sostenerlas.
Expertos advierten que, sin estas acciones, el país podría enfrentar nuevamente cortes de energía, especialmente en zonas con alta demanda como la Costa.
En este contexto, el 2026 será un año decisivo para el sistema eléctrico ecuatoriano, donde cada proyecto y cada decisión podrían marcar la diferencia entre estabilidad o nuevos apagones.
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