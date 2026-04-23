¡Duro golpe! Deportivo Quito cae ante Gualaceo y se despide de la Copa Ecuador

23 de abril del 2026 Encuentro entre Deportivo Quito vs Gualaceo por Copa Ecuador en el estadio Atahualpa.

Deportivo Quito se despidió rápido de la Copa Ecuador 2026. La 'AKD' fue eliminado del torneo este jueves 23 de abril del 2026 tras caer 1-0 ante el Gualaceo en el estadio Olímpico Atahualpa. Ahora solo queda la ilusión de pelear por el retorno al fútbol profesional en el torneo de Segunda Categoría de Pichincha.

A pesar del apoyo incondicional de su gente, el Deportivo Quito no logró romper el cerrojo defensivo del equipo azuayo. Con este resultado, el equipo de la ciudad se despide de la Copa Ecuador 2026 en las fases iniciales, dejando una sensación de amargura entre sus seguidores.

No contar con el delantero Roberto 'La Tuka' Ordóñez fue determinante en el juego. El delantero de 40 años arrastraba una suspensión del año pasado y por eso no pudo jugar con el Quito.

Tras este traspié, el cuadro chulla debe cambiar el chip de inmediato. Los esfuerzos del club ahora se concentrarán exclusivamente en un solo objetivo: el torneo de Segunda Categoría de Pichincha.