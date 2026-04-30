Teleamazonas
Economía

Comisión de Desarrollo Económico inicia fiscalización a CNEL-EP

La Comisión solicitará información técnica y administrativa 

CNEL-EP será fiscalizada por la Asamblea Nacional.

CNEL-EP

Autor

Evelin Caiza A. 

30 abr 2026 - 20:19

30 abr 2026 - 20:19

La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional informó que aprobó el inicio de un proceso de fiscalización y control a la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP. 

La decisión se toma ante la presunta existencia de una estructura organizada de corrupción en la institución. 

La Asamblea llamará a comparecencias 

La Comisión solicitará documentación técnica y administrativa a las entidades correspondientes. 

También convocará a autoridades a comparecer sobre los hechos investigados y analizará el alcance de las irregularidades. 

Según información preliminar, CNEL habría operado por más de una década generando un prejuicio estimado de UDS 300 millones al Estado. 

