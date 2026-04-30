Comisión de Desarrollo Económico inicia fiscalización a CNEL-EP
La Comisión solicitará información técnica y administrativa
CNEL-EP será fiscalizada por la Asamblea Nacional.
CNEL-EP
Compartir
Fecha de publicación
30 abr 2026 - 20:19
La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional informó que aprobó el inicio de un proceso de fiscalización y control a la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP.
La decisión se toma ante la presunta existencia de una estructura organizada de corrupción en la institución.
La Asamblea llamará a comparecencias
La Comisión solicitará documentación técnica y administrativa a las entidades correspondientes.
También convocará a autoridades a comparecer sobre los hechos investigados y analizará el alcance de las irregularidades.
Según información preliminar, CNEL habría operado por más de una década generando un prejuicio estimado de UDS 300 millones al Estado.
Compartir