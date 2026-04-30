Paso de camiones en frontera con Colombia, previo al alza de aranceles, se intensifica

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia escaló hasta una sobretasa del 100%.

El tránsito de camiones de carga por la frontera entre Ecuador y Colombia se intensificó, previo a la entrada en vigor del alza de aranceles impuesta por ambos países.

"Hasta hoy es el movimiento, desde mañana ya todo se incrementaría. Tanto las empresas que venden como que las que compran ya se sentían afectadas, dijo Juan Carlos Benavides, un transportista colombiano.

Noboa subió los aranceles al 100 %

Contó que la economía en la zona "ha sido buena", pero que ha ido decayendo desde febrero de 2026 cuando Ecuador puso en vigencia una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas.

Posteriormente, Noboa anunció que los aranceles subirían desde este viernes 1 de mayo al 100 %, lo que Colombia planea responder con tarifas de entre el 35 % y el 75 % a determinados productos ecuatorianos.

Acusaciones entre Noboa y Petro

A la guerra comercial también se han sumado acusaciones entre Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos asuntos que ha llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

El último episodio se produjo cuando Noboa acusó a Petro de haber ordenado una supuesta incursión de guerrilleros en Ecuador. Petro le propuso un encuentro en la frontera común para "construir la paz"