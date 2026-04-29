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Ecuador

CNEL anuncia 'interrupción controlada' de energía eléctrica en 7 cantones de Guayas

Los cortes de luz programados en siete cantones del Guayas se prevén entre las 06:00 y las 09:00 del domingo 3 de mayo de 2026

Cortes de luz programados se registrarán en Guayas el domingo 3 de mayo de 2026

Archivo EEQ.

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 11:46

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La Corporación Nacional de Electricidad (CNELanunció  la 'interrupción controlada' de electricidad en siete cantones de Guayas, entre ellos Samborondón y Daule el domingo 3 de mayo de 2026. 

Los cortes de luz programados se prevén entre las 06:00 y las 09:00, pues CNEL ejecutará "trabajos de fortalecimiento, repotenciación y expansión de la red eléctrica". 

  • ¿Cuándo se aplica el alivio en la planillas de luz anunciado por Noboa?

La "interrupción controlada del suministro eléctrico" ocurrirá en sectores ubicados a lo largo de la via Samborondón y cabecera cantonal, avenida León Febres-Cordero y via a Salitre; asi como en los cantones Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balzar.

Para estos trabajos de CNEL se hará una inversión de 3 millones de dólares. "Se realizan inversiones estratégicas en infraestructura eléctrica para atender la creciente demanda residencial, comercial e industrial en la provincia del Guayas". 

Durante la jornada se ejecutará la construcción de la linea de subtransmisión Dos Cerritos - T de Salitre y el cambio de acometidas de 69 kV.

"Estas intervenciones beneficiarán a mas de 100 000 usuarios. quienes experimentarán una mejora directa en la estabilidad del servicio, reducción de variaciones de voltaje y disminución de interrupciones no programadas", indicó el Gobierno.

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