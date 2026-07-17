Crédito en Ecuador creció 19,9% en junio de 2026 y superó los USD 5.000 millones

La banca privada impulsó el crecimiento de los créditos en junio de 2026.

El Sistema Financiero Nacional (SFN) otorgó USD 5.078,5 millones en nuevas operaciones de crédito durante junio de 2026, lo que representó un crecimiento del 19,9% frente al mismo mes del año anterior, según las cifras difundidas por el Banco Central del Ecuador (BCE).

El incremento estuvo impulsado principalmente por la banca privada, que registró un aumento del 20,1% en sus colocaciones respecto de junio de 2025 y concentró la mayor parte del financiamiento otorgado en el país.

Crédito creció el 9,8% en el primer semestre

Entre enero y junio de 2026, el crédito concedido por el Sistema Financiero Nacional acumuló un crecimiento interanual del 9,8%.

La banca privada concentró el 77,9% del financiamiento entregado durante el primer semestre del año y registró una expansión del 8,4%, consolidándose como el principal actor en la colocación de créditos.

Las cifras reflejan una mayor dinámica del financiamiento en el país, especialmente en los segmentos productivos y de consumo, que concentraron más del 80% de las operaciones activas.

¿Qué tipo de créditos fueron los más solicitados?

El financiamiento productivo fue el principal destino del crédito otorgado por el sistema financiero ecuatoriano durante el primer semestre de 2026.

La distribución fue la siguiente:

Crédito productivo: 52,1% del total.

En conjunto, ambos segmentos representaron el 82,4% del monto total colocado por las entidades financieras del país.

¿Qué sectores económicos recibieron más financiamiento?

El sector comercial continúa siendo el principal receptor del crédito en Ecuador. Entre enero y junio de 2026 concentró el 39,3% de los recursos desembolsados, equivalentes a USD 7 185 millones.

Sin embargo, este sector registró una disminución del 4,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Otros sectores económicos mostraron un mayor dinamismo:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: crecimiento del 23,4%.

Industria manufacturera: crecimiento del 9,1%.

El comportamiento de estos sectores evidencia un incremento en la demanda de financiamiento para actividades productivas vinculadas al sector primario y a la industria.