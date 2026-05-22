Cierre de la vía Baeza-Napo por deslizamiento de tierra este viernes

Varios deslizamientos de tierra se registraron en la vía Baeza -Napo este viernes 22 de mayo de 2026.

Las intensas lluvias continúan causando emergencias en la Amazonía ecuatoriana. Varios deslizamientos de tierra afectan la movilidad en la provincia de Napo este viernes 22 de mayo de 2026.

Un deslizamiento en el sector de Cocodrilos, lo que obligó al cierre total de la vía entre la Y de Narupa y Virgen de Guacamayos la manaña de este viernes, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Además, la Policía Nacional informó sobre otros deslizamientos en distintos puntos de esta arteria vial. En el sector de Mondayacu, kilómetro 11, un derrumbe provocó también el cierre total de la carretera.

Viviendas inundadas en Chontapunta

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó además afectaciones por inundaciones en diferentes zonas de la parroquia Chontapunta.

Mientras tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena realiza evaluaciones en las áreas impactadas para determinar el nivel de daños provocado por las lluvias.

No se reportan personas heridas

Las entidades de primera respuesta señalaron que hasta el momento no existen personas heridas por estos eventos.

Personal de emergencia continúa desplegado en la zona realizando labores de limpieza, evaluación y atención de las afectaciones provocadas por los deslizamientos e inundaciones.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar transitar por las vías afectadas y mantenerse informados a través de canales oficiales debido a las condiciones climáticas en la Amazonía