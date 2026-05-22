Conozca el estado de las vías en Ecuador antes del feriado del 24 de mayo

Varias vías del país permanecerán cerradas y otras parcialmente habilitadas por el feriado del 24 de mayo.

Con corte a las 10:15 de este 22 de mayo, el Ministerio de Ministerio de Infraestructura y Transporte informó sobre el estado de la red vial estatal en la Costa, Sierra y Amazonía.

De acuerdo con la información, las vías cerradas son:

Morona Santiago: vía Macas-Taisha

vía Macas-Taisha Napo: vía Y de Baeza-Y de Narupa

Mientras que las vías parcialmente habilitadas son:

Manabí: Rocafuerte-Tosagua, Canuto-Calceta.

Rocafuerte-Tosagua, Canuto-Calceta. Morona Santiago: Gualaquiza-Chigüinda-Sígsig-Cuenca, Limón-Gualaceo, Macas-Riobamba.

Gualaquiza-Chigüinda-Sígsig-Cuenca, Limón-Gualaceo, Macas-Riobamba. Zamora Chinchipe: Zamora-Loja.

Zamora-Loja. Azuay: Cuenca-Girón-Pasaje, Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cuenca-Guarumales-Macas.

Esmeraldas: Quinindé-Esmeraldas.

Quinindé-Esmeraldas. Loja: Alamor-Arenillas, Loja-Malacatos, Loja-Saraguro.

Alamor-Arenillas, Loja-Malacatos, Loja-Saraguro. Sucumbíos: vía Interoceánica-La Bonita-El Playón.

De acuerdo con información de las autoridades el estado de las vías se debe a deslizamientos de tierra, crecida de ríos y una manifestación.

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