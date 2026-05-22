Conozca el estado de las vías en Ecuador antes del feriado del 24 de mayo
Durante el feriado por la Batalla de Pichincha, varias vías del país permanecerán cerradas.
Varias vías del país permanecerán cerradas y otras parcialmente habilitadas por el feriado del 24 de mayo.
Cortesía
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Actualizado:
22 may 2026 - 15:12
Con corte a las 10:15 de este 22 de mayo, el Ministerio de Ministerio de Infraestructura y Transporte informó sobre el estado de la red vial estatal en la Costa, Sierra y Amazonía.
De acuerdo con la información, las vías cerradas son:
- Morona Santiago: vía Macas-Taisha
- Napo: vía Y de Baeza-Y de Narupa
Mientras que las vías parcialmente habilitadas son:
- Manabí: Rocafuerte-Tosagua, Canuto-Calceta.
- Morona Santiago: Gualaquiza-Chigüinda-Sígsig-Cuenca, Limón-Gualaceo, Macas-Riobamba.
- Zamora Chinchipe: Zamora-Loja.
- Azuay: Cuenca-Girón-Pasaje, Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cuenca-Guarumales-Macas.
- Esmeraldas: Quinindé-Esmeraldas.
- Loja: Alamor-Arenillas, Loja-Malacatos, Loja-Saraguro.
- Sucumbíos: vía Interoceánica-La Bonita-El Playón.
De acuerdo con información de las autoridades el estado de las vías se debe a deslizamientos de tierra, crecida de ríos y una manifestación.
Para mayor información sobre el estado de las vías en Ecuador haga clic aquí.
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