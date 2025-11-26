Desempleo en Ecuador se mantiene en 3% desde el 2024 según últimas cifras del INEC

La tasa de desempleo afecta en mayor medida a las personas que viven en la zona urbana de Ecuador, según el INEC.

La tasa de desempleo en Ecuador alcanzó el 3,2% en octubre del 2025, según los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censis (INEC) que se presentaron este miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con el documento, la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó un 3,2% respecto del 3,5% del mismo período del año anterior, es decir, experimentó una disminución no significativa de aproximadamente 0,3%.

Al desagregar por área, la tasa de desempleo fue de 4,1% para el área urbana, mientras que para el área rural fue de 1,4% .

Respecto al desempleo por sexo, los resultados evidencian que las mujeres poseen una mayor tasa frente a sus contrapartes hombres.

A escala nacional 3,9%, de las mujeres que son parte de la Población Económicamente Activa (PEA) estuvieron en situación de desempleo, mientras que, la tasa de los hombres fue de 2,7%.

La diferencia de 1,1 puntos porcentuales entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres fue estadísticamente significativa, detalló el INEC.

Asimismo, al analizar el desempleo según la gestión realizada se observa que el desempleo abierto fue mayor al oculto. De acuerdo a los resultados, el 2,8% de la PEA a nivel nacional estuvo buscando activamente un trabajo; y el 0,4% estuvo en condiciones de desempleo sin realizar ninguna acción de búsqueda pero con disponibilidad para trabajar.

¿Qué pasa con el empleo?

La tasa de empleo bruto en todo el país fue de 62,02%. En el área urbana, su tasa se ubicó en 58,2% y la cifra más alta la alcanzó el área rural con 70,6%.

La tasa del empleo bruto a nivel nacional, en octubre de 2025, para las mujeres fue 49,7%, mientras que para los hombres fue de 74,9%.