El drama de Irán para entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró este jueves 14 de mayo de 2026 que aún no recibieron los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial.

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio de 2026, sigue rodeada de incertidumbre tras el conflicto en Oriente Medio iniciado a finales de febrero.

"Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse", indicó Taj, citado por la agencia Irna.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos, tal y como quedó establecido en el sorteo del torneo, que también se juega en Canadá y México.

"No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expidieron visados", añadió Taj.

Teherán y Washington no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

Según el presidente de la federación, los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

"Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", declaró.

"Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo", escribió en la red social X el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de fútbol, antes de su partida hacia el Mundial de 2026.

El Team Melli, que tendrá su base en Tucson, Arizona, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.