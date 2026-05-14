Boxeador colombiano fue hallado desmembrado tras su última pelea

Yeiner Gómez fue encontrado gracias a los tatuajes en su abdomen y pecho.

El boxeador colombiano Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 25 años, fue hallado muerto y desmembrado en un río de Barranquilla el 12 de mayo de 2026.

El hecho sucedió tras reportarse su desaparición el domingo 10 de mayo. Una semana atrás, Gómez había debutado profesionalmente en el box.

Identifican al boxeador por los tatuajes

La madre del boxeador identificó los restos en Medicina Legal por los tatuajes en el pecho y hombros, destacando uno que decía "Cristian".

Autoridades en Barranquilla iniciaron las investigaciones para esclarecer razones del crimen y determinar a los responsables.

De acuerdo con testimonios de la familia y de su entrenador, Yeiner participó la noche del sábado 9 de mayo en el gimnasio Cuadrilátero Élite de Barranquilla, donde enfrentó a Leider Galvis.

Gómez mantenía un récord invicto de seis victorias y su última pelea fue catalogada como una de las más exigentes de la temporada.