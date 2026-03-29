Ecuador está entre los 6 países con mayor actividad emprendedora del mundo

Una mujer está trabajando en su emprendimiento desde su casa

Ecuador se posicionó entre los seis países más emprendedores del mundo, según el Informe Global GEM 2025/2026 titulado 'From Uncertainty to Opportunity'.

Este estudio analizó a 53 economías, que representan el 43% de la población mundial y el 57% del PIB global. Los resultados fueron los siguientes:

En Ecuador, Chile, Angola, Canadá, Guatemala y Arabia Saudita más de uno de cada cuatro adultos está iniciando o dirigiendo un negocio. Estos seis países son líderes en dinamismo emprendedor en etapas iniciales.

Más de la mitad de los emprendedores tienen menos de 35 años en 10 economías: seis del grupo de ingresos medios (Angola, Jordania, México, India, Ecuador y Guatemala) y cuatro del grupo de ingresos altos (Chipre, Alemania, Baréin y Reino Unido).

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El reporte revela que uno de cada cuatro adultos ecuatorianos participa activamente en la creación o gestión de nuevos negocios, duplicando el promedio global, donde apenas uno de cada ocho adultos emprende.

Este indicador, conocido como TEA (Actividad Emprendedora Temprana), evidencia una fuerte cultura emprendedora y una alta capacidad de adaptación social frente a contextos de incertidumbre económica.

Sin embargo, el informe también advierte sobre una brecha estructural. En varias economías, el número de emprendimientos en etapa inicial supera ampliamente al de empresas consolidadas, lo que refleja dificultades para sostener y hacer crecer los negocios en el tiempo.

Otro dato relevante es que dos de cada cinco adultos que identifican oportunidades de negocio deciden no emprender por miedo al fracaso.