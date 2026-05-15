Misterio en Bogotá: Buscan a mujer que desapareció tras procedimiento estético

Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, desapareció el 13 de mayo de 2026 luego de realizarse un procedimiento estético en un centro clandestino en Bogotá, Colombia.

La mujer se realizó una lipólisis láser en un centro estético clandestino, en el sur de la capital colombiana. Después de eso desapareció.

Su familia alerta un presunto caso de negligencia médica, que las autoridades colombianas investigan.

De acuerdo con medios colombianos, Tolosa ingresó al centro estético en la mañana para realizarse el procedimiento.

Se trata de un procedimiento estético que busca eliminar grasa localizada con un láser.

Asimismo, medios colombianos reportaron que la mujer sufrió complicaciones, por lo que decidieron mantanerla en observación dentro del inmueble, aunque este no contaba con control ni atención médica.

Los allegados de la mujer contaron que fueron a acompañarla horas después, pero ella ya no estaba ahí.

Aunque nunca se presentaron pruebas de que ella haya salido del lugar. Luego otra versión les indicó a los familiares que la mujer fue trasladada al Hospital Meissen.

Los familiares y amigos de Tolosa han recorrido hospitales de Bogotá, pero no hay rastro de la mujer.

Las autoridades intervinieron en el centro estético para buscar a Tolosa, pero solo hallaron su historia clínica.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el centro estético no contaba con los permisos respectivos.