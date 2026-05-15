Adal Ramones, presentador y comediante mexicano, criticó el toque de queda en Quito

El comediante mexicano Adal Ramones se presentó el 14 de mayo, en el Teatro San Gabriel.

Adal Ramones criticó el toque de queda que rige en Quito. Lo hizo en la presentación de su monólogo de comedia Viajando sin Maleta, el jueves 14 de mayo de 2026.

El presentador y comediante mexicano hizo un llamado a los asistentes a exigir seguridad.

"Lamento mucho lo del toque de queda, pero cada uno de ustedes exija su derecho de vivir en una ciudad donde no necesita que los encierres", resaltó.

Añadió además, que el responsable de la seguridad es el Gobierno. "Si los encierran no están cumpliendo con la seguridad que tienen que darles a ustedes".

Autoridades destacan resultados del toque de queda

El toque de queda rige desde el 3 y el 18 de mayo de 2026 desde las 23:00 hasta las 05:00. Durante ese lapso, la movilidad está prohibida para la ciudadanía.

Según información policial, la primera semana de la medida dejó más de 1 700 personas aprehendidas a nivel nacional.

Según la Policía, 643 ciudadanos fueron detenidos por delitos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, porte y tenencia de armas de fuego, extorsión y otros delitos.