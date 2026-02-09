Ecuador refuerza controles en la frontera con Colombia tras aplicación de aranceles

El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) anunció este lunes 9 de febrero del 2026 que reforzó los controles de seguridad en la frontera con Colombia. La decisión se toma una semana después de que se empezó a aplicar una tasa de seguridad del 30% a los productos que ingresan desde el vecino país.

Según el Senae, el objetivo de los controles es evitar el ingreso ilegal de mercancía proveniente de Colombia al país y la evasión de impuestos por parte de los comerciantes.

En un video publicado en su cuenta de X, la entidad señaló que personal del Cuerpo de Vigilancia Aduanera (CVA) y del Departamento de Intervención realizó controles en el Puente Internacional de Rumichaca, así como en las principales vías de frontera.

Asimismo se realizó controles en los pasos secundarios no habilitados para evitar el contrabando de mercancía.

En algunos operativos participan uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes ejecutan acciones Camex orientadas a detectar objetos ilícitos, como armas, drogas o productos que no cuenten con la documentación de ingreso correspondiente.

Desde el pasado 1 de febrero Ecuador aplicó una tasa de seguridad del 30% a los productos que ingresan desde Colombia.