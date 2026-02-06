Colombia expedirá decreto de aranceles y denunciará a Ecuador ante la CAN

Tras la negativa del Gobierno de Ecuador de revisar y posponer los aranceles del 30% que entraron en vigencia del lado ecuatoriano el pasado 1 de febrero, Colombia anunció sus resoluciones de aplicar aranceles y denunciar a Ecuador.

El anuncio se da tras la reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y de Colombia, Rosa Villavicencio.

El encuentro de alto nivel finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30%.

La Cancillería de Colombia señaló en su cuenta de X, que solicitó al Gobierno de Ecuador la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) el pasado 24 de enero.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa respondió a través de la Cancillería que "evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión".

Colombia indicó que ante esta situación se ve "obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos".

Además, Colombia señaló que "hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969".

Comunicado de Ecuador tras reunión

Por su parte la Cancillería de Ecuador sostuvo en su cuenta de X, que tras la reunión con la delegación colombiana "se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza".

El Ministerio de Relaciones Exteriores no hace alusión a la imposición arancelaria del 30% y se limita a decir que hubo un "compromiso" de ambas naciones para "mantener un diálogo permanente".