Electroguayas alcanza 617 MW de generación tras recuperación de central Álvaro Tinajero

La central termoeléctrica Álvaro Tinajero, con una capacidad de 30 megavatios (MW), volvió a la operación comercial este viernes 9 de enero del 2025, después de haber permanecido paralizada durante ocho años, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

Con su reincorporación, la Unidad de Negocio Electroguayas alcanzó una disponibilidad total de 617 MW de generación térmica, que abastecen principalmente a Guayaquil y la provincia de Santa Elena.

La planta, ubicada en el sur de Guayaquil, fue rehabilitada como parte del Plan de Recuperación del Parque Termoeléctrico ejecutado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). Los trabajos representaron una inversión aproximada de 6 millones de dólares y se enfocaron en la recuperación integral de la unidad AT-2.

El proceso técnico se inició el 5 de marzo de 2025 y concluyó el 4 de diciembre del mismo año con el montaje mecánico de la turbina. Posteriormente, el 13 de diciembre comenzaron las pruebas operativas. Durante esta fase también se instalaron instrumentos de monitoreo y se realizaron capacitaciones al personal técnico, lo que permitió alcanzar la potencia nominal de la unidad.

Según información oficial, durante 2025 se recuperaron 250,1 MW de generación termoeléctrica a nivel nacional. Entre las principales intervenciones consta la Central Trinitaria, que incrementó su capacidad operativa hasta 130 MW, luego de varios años de operar con limitaciones técnicas; la rehabilitación de la unidad número uno de Álvaro Tinajero, también de 30 MW; y la reincorporación de 18 MW en la central Aníbal Santos, cuya unidad TG-3 estaba fuera de servicio desde 2022.