Actualizado: 05 jun 2026 - 14:12
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Gobierno Nacional anuncia el adelanto del pago de compensaciones jubilares
Todos los valores pendientes desde 2017 se cancelarán hasta la próxima semana y ya no hasta diciembre.
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Todos los valores pendientes desde 2017 se cancelarán hasta la próxima semana y ya no hasta diciembre.