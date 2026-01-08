Gobierno prevé incorporar 100 MW al sistema eléctrico con autogeneración

Pese a que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que no existirán apagones en 2026, desde el Gobierno se trabaja en alternativas para que los ciudadanos generen su propia electricidad por medio de Sistemas de Generación Distribuida para Autoabastecimiento (SGDA).

La colocación de este tipo de sistemas se incrementará en 2026, sobre todo en la Costa de Ecuador, informó este jueves 8 de enero del 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía. Según datos oficiales, actualmente existen 1 244 consumidores regulados con sistemas de este tipo conectados y en operación a través de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), lo que representa una potencia instalada de 54,95 megavatios (MW).

De acuerdo con las proyecciones de la empresa distribuidora, para 2026 se prevé la incorporación de cerca de 100 MW adicionales mediante esquemas de autogeneración. Esto incrementaría la participación de este tipo de sistemas dentro de la red eléctrica nacional.

La expansión está vinculada principalmente al interés de usuarios residenciales, comerciales e industriales por generar su propia energía, en su mayoría a partir de fuentes renovables.

¿Cómo funciona este sistema?

Los SGDA permiten a los usuarios cubrir parcial o totalmente su demanda eléctrica y, en determinados casos, inyectar excedentes de energía a la red de distribución. Entre sus características se incluyen el abastecimiento individual o compartido, así como la posibilidad de operación y monitoreo local o remoto, lo que ofrece mayor flexibilidad en la gestión del consumo energético.

Para acceder a este esquema, los interesados deben cumplir con un proceso de acreditación ante la empresa distribuidora correspondiente. En el caso de CNEL EP, el trámite se realiza a través de su portal web institucional. Cada empresa distribuidora del país aplica procedimientos similares, de acuerdo con su zona de operación.

Como parte de las herramientas disponibles para los usuarios, el Ministerio de Ambiente y Energía puso en funcionamiento el Mapa de Capacidad de Alojamiento de Generación en las Redes de Distribución, un instrumento que permite identificar las zonas con mayor o menor capacidad para incorporar nuevos proyectos de generación distribuida y facilita la toma de decisiones técnicas antes de iniciar la instalación de estos sistemas.