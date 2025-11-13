Gobierno asegura que el 80% de servidores públicos recibieron el pago del décimo tercer sueldo

El décimo tercer sueldo o bono navideño se paga hasta el 24 de diciembre en Ecuador.

La ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez, confirmó este jueves 13 de noviembre del 2025 que el 80% de los funcionarios del sector público ya recibieron el pago del décimo tercer sueldo en Ecuador.

“Le diría que el día de ayer, el 80% de las instituciones que dependen del Ejecutivo, recibieron ya la décimo tercera remuneración o bono navideño, como lo establece el Código del Trabajo”, indicó Núñez en una entrevista televisiva.

La funcionaria indicó que este jueves se espera realizar el desembolso al 20% de los funcionarios restantes, tanto a los que mensualizaron como a los que reciben este beneficio de forma acumulada.

En total son 343 000 servidores públicos que reciben el décimo en un solo pago y 143 000 funcionarios que cobrarán las dos cuotas correspondientes a noviembre y diciembre.

Tras el paro convocado por organizaciones sociales en octubre de este año y que duró cerca de un mes, el Primer Mandatario dispuso que en el sector público este beneficio se pague hasta el 14 de noviembre, como una medida para dinamizar la economía del país.

El pago hasta esta fecha era obligatorio, además invitó a las empresas del sector privado a sumarse a la iniciativa. Nuñez también indicó que hay cerca de 130 empresas del sector privado que se sumaron a la iniciativa.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, el décimo tercer sueldo se puede cancelar hasta el 24 de diciembre de cada año, a escala nacional.