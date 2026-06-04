Universitarios pueden postular para 3 276 becas; estas son las fechas y requisitos

El presidente Daniel Noboa durante la presentación del nuevo programa de becas "Jóvenes del Nuevo Ecuador"

El Gobierno abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes de educación superior. El programa “Jóvenes del Nuevo Ecuador 2026” contempla la entrega de 3 276 becas de manutención para jóvenes de entre 18 y 29 años que cursan estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en instituciones públicas y privadas del país.

La iniciativa fue presentada este miércoles por el presidente Noboa y cuenta con una inversión de USD 2,7 millones. El objetivo, según el Ejecutivo, es fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior.

¿Cuánto dinero entregará la beca?

Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de USD 828,97, monto equivalente al valor de una canasta básica familiar.

El recurso está destinado a cubrir gastos relacionados con la continuidad de los estudios, como transporte, alimentación, materiales académicos y otras necesidades de manutención.

¿Quiénes pueden postular?

El programa está dirigido a jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 29 años que se encuentren matriculados en carreras de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en universidades, institutos y escuelas politécnicas del país.

Las becas podrán ser otorgadas tanto a estudiantes de instituciones públicas como privadas.

Fechas de postulación

Las postulaciones estarán habilitadas desde el 4 hasta el 28 de junio de 2026.

Los interesados deberán completar el proceso a través de la plataforma oficial del programa: https://pusak.fomentoacademico.gob.ec

Noboa destaca inversión en educación superior

Durante el lanzamiento, el presidente Daniel Noboa señaló que la educación constituye una de las prioridades de su administración y destacó el papel de los jóvenes en el desarrollo del país.

Según cifras oficiales, durante la actual administración se han entregado más de 554 000 becas a escala nacional.

Noboa también destacó que el presupuesto destinado a universidades y escuelas politécnicas alcanzó los USD 1.509 millones y que para el primer período académico de 2026 se habilitaron cerca de 10.000 nuevos cupos para educación superior.