Candidatos y precandidatos en Ecuador: Pasos oficiales para participar en elecciones

Los precandidatos no son candidatos para las elecciones en Ecuador.

Las organizaciones políticas ya empiezan a mover sus fichas de cara a los próximos comicios. Sin embargo, aparecer como precandidato no significa automáticamente convertirse en candidato oficial.

La legislación ecuatoriana establece una serie de pasos obligatorios que deben cumplirse antes de que una persona pueda participar formalmente en una elección popular, es decir, estar en la papeleta.

Primer filtro: democracia interna

Antes de que una candidatura llegue a las papeletas, los partidos y movimientos políticos deben seleccionar a sus aspirantes mediante procesos de democracia interna, conocidos comúnmente como elecciones primarias.

Estos mecanismos son supervisados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y buscan garantizar que las candidaturas surjan de procesos transparentes y conforme a los estatutos de cada organización política.

Durante esta etapa, quienes aspiran a un cargo son considerados precandidatos.

La aceptación formal ante el CNE

Una vez finalizadas las primarias, los precandidatos deben aceptar formalmente su nominación.

Según el CNE, este trámite debe realizarse de forma personal, expresa e indelegable ante la autoridad electoral correspondiente. Es decir, nadie puede hacerlo en representación del aspirante.

Sin esta aceptación formal, la postulación no puede continuar hacia la fase de inscripción.

¿Cuándo se convierte oficialmente en candidato?

La candidatura solo adquiere carácter oficial cuando la autoridad electoral emite una resolución firme que la califica y acepta.

Hasta que ese proceso concluya, una persona puede haber sido proclamada por su organización política, pero aún no consta legalmente como candidata ante el sistema electoral ecuatoriano.