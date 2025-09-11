Las gasolinas Extra y Ecopaís subirán de precio desde el 12 de septiembre en Ecuador

En Ecuador se aplica el sistema de bandas para fijar el precio de las gasolinas.

El 12 de septiembre se actualizarán los precios de las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís, en Ecuador. De acuerdo con la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador (Camddepe) se prevé un incremento.

Hasta este jueves 11 de septiembre el costo del galón de gasolina es de 2,751 dólares. Sin embargo, se espera un aumento de 13 centavos a partir del viernes.

El nuevo valor alcanza 2,879 dólares por galón de Extra y Ecopaís. Y estará vigente por un mes, hasta el 11 de octubre.

Los precios varían cada mes desde julio de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa estableció un nuevo sistema de bandas para reducir el subsidio al combustible de bajo octanaje.

Antes de esa medida, el incremento o disminución derivado del sistema de bandas solamente afectaba a la gasolina Súper.

El precio de las gasolinas depende de los valores internacionales y tiene topes establecidos hasta un 5% adicional y un mínimo de 10% a la baja.

Además, a partir del 11 de agosto el presidente Noboa reformó el Reglamento Codificado para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos.

Bajo la nueva dinámica se incluye en el cálculo el costo de capital promedio para fijar las ganancias de Petroecuador.