¿Importa productos?: Esta es una guía paso a paso para emprendedores en Ecuador

Importadores de Ecuador deben cumplir una serie de pasos para ingresar productos de manera legal al país

Emprendedores ecuatorianos que buscan traer productos del extranjero para iniciar o hacer crecer sus negocios deben cumplir requisitos.

Antes de realizar una importación es necesario cumplir con una serie de parámetros establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para evitar contratiempos o sanciones.

¿Quiénes pueden importar en Ecuador?

Personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país pueden importar.

El primer requisito es contar con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) y estar registrado como importador en el sistema Ecuapass, plataforma utilizada para realizar los trámites aduaneros.

Paso a paso para comenzar a importar

Una vez obtenido el RUC, estos son los pasos que debe seguir:

Obtén tu certificado digital . Este documento sirve para realizar la firma electrónica y validar los trámites en línea.

. Este documento sirve para y validar los trámites en línea. Instala Ecuapass . Descarga el navegador y las herramientas necesarias para acceder al sistema del Senae .

Instala . Descarga el navegador y las herramientas necesarias para acceder al . Regístrate como importador . Ingresa al portal de Ecuapass, crea tu usuario, registra tu firma electrónica y completa el proceso de inscripción.

. Ingresa al portal de Ecuapass, crea tu usuario, registra tu firma electrónica y completa el proceso de inscripción. Revisa si tu producto tiene restricciones . Antes de comprar, consulta si la mercancía requiere permisos especiales o si tiene alguna prohibición de ingreso al país.

. Antes de comprar, consulta si la mercancía requiere o si tiene alguna prohibición de ingreso al país. Realiza la declaración aduanera. Si la mercancía lo requiere, deberás presentar la Declaración Aduanera de Importación (DAI) para iniciar el proceso de nacionalización.

Pasos para importar legalmente a Ecuador. SENAE

¿Qué controles realiza la Aduana?

Una vez que la mercancía llega al país, el SENAE determina el tipo de control que recibirá. Dependiendo del análisis de riesgo, el cargamento puede pasar por una revisión automática, documental, física o mediante escáneres de rayos X.

En algunos casos también intervienen otras instituciones cuando el producto requiere permisos sanitarios o técnicos.

¿Qué impuestos se debe pagar?

El valor final de una importación dependerá de la clasificación arancelaria del producto.

Entre los principales tributos están el arancel Ad-Valorem, el Fodinfa (0,5%), el IVA del 15% y, en algunos casos, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Antes de importar, es recomendable consultar la subpartida arancelaria del producto para conocer exactamente cuánto deberás pagar.

Importar con planificación ahorra problemas

Conocer los requisitos antes de realizar una compra internacional puede evitar retrasos, costos inesperados e incluso la retención de la mercancía.

Los emprendedores que planean sus negocios con productos importados, deben cumplir cada paso del proceso aduanero para operar dentro de la normativa ecuatoriana.