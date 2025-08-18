Lula y Noboa relegan las ideologías y deciden promover el comercio entre Brasil y Ecuador

Los Gobiernos de Ecuador y Brasil firmaron tres memorandos de entendimiento como parte de la reunión que mantuvieron este lunes 18 de agosto.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Ecuador, Daniel Noboa, dieron este lunes, 18 de agosto del 2025, una prueba de pragmatismo, superaron sus diferencias ideológicas y trazaron el camino hacia un incremento del comercio bilateral en medio de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos.

"Las discusiones ideológicas quedaron en el pasado", declaró Noboa junto a Lula, quien le recibió en el Palacio presidencial de Planalto en la que ha sido la primera visita de Estado de un mandatario de Ecuador a Brasil en 18 años.

"Ahora nuestro deber es trabajar para darle soluciones a las personas y a nuestras sociedades", apuntó Noboa, tras una reunión de más de dos horas con el mandatario progresista brasileño- Él, por su parte, coincidió en que "las diferencias políticas no deben sobreponerse al objetivo mayor de construir una región fuerte y próspera".

Firma de tres memorandos de entendimiento

Como parte de la reunión, ambos presidentes suscribieron instrumentos bilaterales que impulsan la cooperación en innovación tecnológica, agricultura sostenible, y desarrollo social. Los acuerdos firmados fueron:

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

La vuelta de las bananas y el camarón ecuatorianos a Brasil

Una de las mejores noticias que Noboa se lleva de su encuentro con Lula es la próxima reapertura de las importaciones brasileñas de bananas y camarón de Ecuador- La venta de estos productos estaba suspendida por diversos motivos, que pasan tanto por normas sanitarias como por un mero proteccionismo.

Ecuador es el primer exportador mundial de camarón y sus ventas a Brasil, suspendidas en 2024, cifraban en torno a los seis millones de dólares anuales. En el caso del banano, su ingreso a Brasil está en vigor desde 2019.

Durante una comparecencia conjunta frente a los periodistas, Lula anunció la próxima retomada de las importaciones brasileñas de ambos productos ecuatorianos y pidió que el Ecuador se abra a la carne porcina brasileña.

El líder progresista también se mostró inclinado a derribar las barreras arancelarias que Brasil impone a otros productos ecuatorianos. El objetivo es equilibrar el intercambio comercial entre ambos países.

Lula subrayó que esa aproximación entre Brasil y Ecuador se dará en un "escenario desafiante", en el que se debe "diversificar" el comercio para enfrentar la guerra comercial desata por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según datos oficiales, el comercio bilateral sumó el año pasado unos 1 100 millones de dólares, con la balanza totalmente inclinada en favor de Brasil, que exportó productos hacia Ecuador por un valor de 970 millones de dólares.