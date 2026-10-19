Nivel de Mazar sigue cayendo y se acerca a su cota crítica en medio de la crisis eléctrica

El caudal de Mazar sigue reduciéndose y está a pocos metros de llegar a su nivel crítico.

El nivel del embalse de Mazar continúa descendiendo y se aproxima a su cota mínima operativa, en un momento en que Ecuador enfrenta restricciones energéticas por la disminución de los caudales que alimentan sus centrales hidroeléctricas.

Según los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), este lunes 19 de octubre de 2026, la cota de Mazar se ubicó alrededor de los 2 122,22 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con la información disponible hasta las 13:00.

La cifra refleja una disminución sostenida durante la jornada. En las primeras horas del día, el embalse se encontraba cerca de los 2 122,53 metros, por lo que acumuló una reducción aproximada de 31 centímetros en unas 12 horas.

El descenso se produce pese a las lluvias registradas en varias provincias del país durante las últimas horas.

¿A cuántos metros está Mazar de su nivel crítico?

La central hidroeléctrica Mazar forma parte del complejo Paute Integral, uno de los principales sistemas de generación de electricidad del país.

Su embalse cumple una función estratégica porque permite almacenar agua para la producción hidroeléctrica y contribuir a la operación de las centrales ubicadas aguas abajo.

Aunque todavía existe una diferencia de aproximadamente 7,22 metros respecto a la referencia crítica de 2 115 metros, la tendencia descendente evidencia la presión sobre las reservas disponibles.

Esto no significa que Mazar dejará de generar electricidad de inmediato, pero sí que el margen operativo continúa reduciéndose.

Caudal de Mazar se mantiene bajo pese a las lluvias

Otro dato relevante del reporte de CELEC es el comportamiento del caudal de ingreso al embalse.

Durante las primeras horas del lunes, el caudal pasó de aproximadamente 15 a 27 metros cúbicos por segundo. Posteriormente disminuyó y se estabilizó cerca de los 22 metros cúbicos por segundo.

Estos valores muestran que, aunque se registraron incrementos puntuales en el aporte de agua, no se observa una recuperación sostenida del nivel del embalse durante el período analizado.

Las lluvias que afectan a la Costa y a sectores de la Sierra no necesariamente se traducen en un aumento inmediato de los caudales que alimentan Mazar, ya que esto depende de las precipitaciones registradas específicamente en su cuenca hidrográfica.