Estas son 6 acciones realizadas durante el mantenimiento de la red eléctrica de Ecuador

La madrugada del 17 de octubre se realizó un mantenimiento a la red eléctrica nacional

Durante la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Ecuador, lo que provocó cortes programados de hasta tres horas en 15 provincias.

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que los equipos técnicos realizaron 54 intervenciones preventivas en sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la infraestructura eléctrica ante las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de El Niño.

⚡ Trabajamos de manera integral en el sistema eléctrico. Los mantenimientos ejecutados este 17 de octubre permiten prevenir afectaciones mayores a la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad. https://t.co/AbhYjgtk2R — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 17, 2026

¿Qué trabajos se realizaron?

Las labores contemplaron seis acciones principales:

Limpieza y cambio de aisladores

Mantenimiento de transformadores y subestaciones eléctricas

Reemplazo de postes y cables, además de la poda de vegetación cercana a las redes eléctricas

Instalación y puesta en funcionamiento de una subestación móvil

Reajuste de equipos primarios utilizados en la infraestructura eléctrica.

Reubicación de líneas eléctricas en zonas susceptibles a inundaciones.

⚡️ [INFORMACIÓN IMPORTANTE] Hoy, esta cartera de Estado, en coordinación con las empresas de distribución de electricidad, ejecutó 5️⃣4️⃣ trabajos preventivos en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica de 15 provincias. 🔧👷🏻‍♂️ https://t.co/E70Q4HQUNZ — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 17, 2026

Los trabajos provocaron desconexiones programadas durante tres horas en distintos sectores del país. En Pichincha, por ejemplo, se registraron cortes en Sangolquí y Tumbaco.

El presidente Daniel Noboa señaló que estas intervenciones forman parte de las medidas preventivas adoptadas para preparar el sistema eléctrico nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño.

El Mandatario indicó que las condiciones climáticas registradas en Ecuador, entre ellas las fuertes lluvias y granizadas en sectores de la Costa y la Sierra, han aumentado la necesidad de intervenir en la infraestructura eléctrica.