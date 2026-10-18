Estas son 6 acciones realizadas durante el mantenimiento de la red eléctrica de Ecuador
El Ministerio de Energía informó que se realizaron 54 trabajos preventivos en sistemas de transmisión y distribución de 15 provincias.
La madrugada del 17 de octubre se realizó un mantenimiento a la red eléctrica nacional
Ministerio de Energía
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Actualizado:
18 oct 2026 - 16:58
Durante la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Ecuador, lo que provocó cortes programados de hasta tres horas en 15 provincias.
El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que los equipos técnicos realizaron 54 intervenciones preventivas en sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la infraestructura eléctrica ante las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de El Niño.
¿Qué trabajos se realizaron?
Las labores contemplaron seis acciones principales:
- Limpieza y cambio de aisladores
- Mantenimiento de transformadores y subestaciones eléctricas
- Reemplazo de postes y cables, además de la poda de vegetación cercana a las redes eléctricas
- Instalación y puesta en funcionamiento de una subestación móvil
- Reajuste de equipos primarios utilizados en la infraestructura eléctrica.
- Reubicación de líneas eléctricas en zonas susceptibles a inundaciones.
Los trabajos provocaron desconexiones programadas durante tres horas en distintos sectores del país. En Pichincha, por ejemplo, se registraron cortes en Sangolquí y Tumbaco.
El presidente Daniel Noboa señaló que estas intervenciones forman parte de las medidas preventivas adoptadas para preparar el sistema eléctrico nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño.
El Mandatario indicó que las condiciones climáticas registradas en Ecuador, entre ellas las fuertes lluvias y granizadas en sectores de la Costa y la Sierra, han aumentado la necesidad de intervenir en la infraestructura eléctrica.
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