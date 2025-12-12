El diésel cambia de precio en Ecuador desde este viernes 12 y entra al sistema de bandas

La gasolina Súper Premium 95 tendrá un incremento y su precio será de USD 3,53

Desde este viernes 12 de diciembre el precio del diésel varía en Ecuador y entra al sistema de bandas para fijar su precio de manera mensual según la cotización internacional del petróleo.

Desde las 00:00, hasta el próximo 12 de enero, el diésel bajó de USD 2,80 a USD 2,76 tal como había previsto el Gobierno.

Ahora y según el Decreto Ejecutivo 126 y la programación oficial el diésel premium deja de tener precio fijo y se ajusta mensualmente con un tope de 5% de alza o 10% de baja, tomando como referencia el mercado internacional, bajo un esquema similar al que ya se aplica a las gasolinas de bajo octanaje como Extra y Súper.

La víspera, el presidente Daniel Noboa oficializó la medida mediante el Decreto Ejecutivo 242.

En este Decreto se reforma el reglamento para la regulación de precios de derivados, dejando todo listo para que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) publique la tabla oficial.

Precios de las gasolinas Extra

Por su parte, desde este 12 de diciembre también cambian los precios de las gasolinas Extra y Extra con etanol (de bajo octanaje) y tendrán un precio de USD2,72 hasta el 11 de enero del 2026.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) confirmó el nuevo precio que representa una reducción de 0,12 centavos, frente al valor que tuvieron en los últimos 30 días, de USD 2,84 por galón.

Súper sube de precio

La gasolina Súper Premium 95 tendrá un incremento en relación al precio del mes de noviembre y su precio será de USD 3,53 el galón.

El nuevo precio representa un incremento de 0,13 centavos frente al valor de USD 3,40 que tuvo desde el 12 de noviembre.

La ciudadanía debe tener presente que el precio de este combustible se rige por el libre mercado, tomando como referencia el precio internacional del crudo. Por ello, el precio de la ARCH es solo referencial, pues las gasolineras pueden establecer sus propios valores de venta.