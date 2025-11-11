¿Cómo funciona el sistema de bandas para ajustar el precio de gasolina cada mes en Ecuador?

La gasolina Extra y Ecopaís cambia de precio cada mes en Ecuador.

El precio de la gasolina Extra y Ecopaís cambia cada mes en Ecuador. Desde este 12 de noviembre regirá un nuevo valor de venta por galón.

En el país rige un sistema de bandas desde julio de 2024, dispuesto por el gobierno de Daniel Noboa. Dicho mecanismo establece topes en los precios.

El valor de la gasolina fluctúa según los valores internacionales del petróleo. De inicio se establecieron topes del 5% más y hasta 10% menos.

Sin embargo, desde el 11 de agosto de 2025 este modelo de fijación de precios del combustible fue modificado a través del Decreto Ejecutivo 83.

El documento incluyó que el cálculo del precio del combustible debería ajustarse con el recio de Paridad de Importación y el margen para las abastecedoras de combustible en Ecuador.

Dentro del Decreto se apunta a considerar el costo de flete, seguro, costo operativo, transporte interno, almacenamiento y costo de capital.

Lo que según la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, significa que el tope del valor de la gasolina se mantendrá en 5%, sea para la alza o la baja.

De esta manera se ajustó el subsidio de las gasolinas de bajo octanaje en Ecuador. Mientras que se eliminó el financiamiento estatal al diésel, pasando de USD 1,80 a USD 2,80 por galón desde mediados de septiembre.