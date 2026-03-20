Ecuador aplica restricción temporal de combustible para aviones en Quito y Guayaquil

El abastecimiento de combustible para aviones a turbina que vuelan entre Quito y Guayaquil se realizará al 50%

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) anunció este viernes 20 de marzo del 2026 una limitación temporal en el suministro de combustible para aeronaves en los principales aeropuertos del país, una medida que estará vigente entre el 21 y el 28 de marzo.

Según la entidad, el abastecimiento de Jet A-1, utilizado por aviones a turbina, se reducirá hasta el 50% de la capacidad habitual, especialmente en las terminales de Quito y Guayaquil. La disposición fue emitida a través de avisos aeronáuticos, indicó la DGAC en un comunicado.

La decisión responde a la necesidad de preservar el stock disponible en el país mientras se concreta la llegada de nuevos cargamentos de combustible desde el exterior.

Pese a la restricción, la DGAC aseguró que las operaciones aéreas continuarán con normalidad, aunque bajo una planificación más estricta. Se dará prioridad a vuelos críticos, como ambulancias aéreas, misiones de Estado y emergencias.

Además, la entidad instó a aerolíneas y operadores a anticipar sus necesidades y aplicar estrategias como el “tankering”, que consiste en cargar combustible adicional en aeropuertos de origen o alternos para evitar contratiempos.

La autoridad aeronáutica reiteró que la medida busca garantizar la seguridad operacional y mantener la continuidad del servicio aéreo en el país, en medio de un escenario logístico que obliga a optimizar recursos.