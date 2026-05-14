Caso Apagón: Se instala la audiencia de formulación de cargos contra 21 procesados

La diligencia por el caso Apagón se instaló la mañana del jueves 14 de mayo de 2026.

La mañana del 14 de mayo de 2026, en la Corte Nacional de Justicia, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el caso Apagón.

La diligencia, que se desarrolla tras descartar tres solicitudes de diferimiento, investiga un posible peculado entorno a contratos de generación eléctrica entre las empresas Celec y Progen.

En esta causa, se investiga a 21 procesados, entre ellos el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.

Se investiga un prejuicio de USD 140 millones para el Estado

Las indagaciones suceden luego de que Contraloría determine un perjuicio de cerca de USD 140 millones para el Estado por contratos con la empresa estadounidense Progen, para instalar centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.

El inicio de la investigación se conoció después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica.

Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.