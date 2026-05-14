Corte de luz en el centro norte de Quito: EEQ explica la causa y sectores afectados
Varios sectores del centro norte de Quito reportaron un repentino corte de luz la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026.
La Empresa Eléctrica Quito informó que se restableció el servicio en varios sectores.
EEQ
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Actualizado:
14 may 2026 - 10:20
Varios sectores del centro - norte de Quito reportaron cortes repentinos de luz la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026.
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal se trasladó hasta la calle Coruña y Vizcaya.
Los sectores que resultaron afectados por el corte de energía son:
- Calle Ladrón de Guevara
- Luis Cordero
- Barrio Mariscal Sucre
- Jaun León Mera
- Diego de Almagro
- Avenida Colón, entre avenida 6 de Diciembre y Amazonas
- Sectores aledaños
El corte de energía duró alrededor de dos horas, según los reportes de usuarios afectados.
¿Qué causó el corte de luz en Quito?
Según la EEQ, maquinaria picó el suelo y afectó un cable subterráneo. Esto ocasionó la desconexión temporal.
Sin embargo, personal de la EEQ acudió al lugar y realizó "transferencias de carga" y logró restablecer el servicio completamente.
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