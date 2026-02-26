Estos son los puntos claves de la Ley de Minería y Energía aprobada por la Asamblea

Policías y militares realizan controles en una zona minera de la Amazonía.

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos este jueves 26 de febrero del 2026 con 77 votos a favor. La normativa redefine las reglas para minería, petróleo y electricidad, con el objetivo de acelerar inversiones, reducir trámites y fortalecer la producción nacional.

A continuación los puntos más importantes de la ley:

La norma mantiene la evaluación ambiental, pero fija tiempos máximos para que las autoridades emitan sus resoluciones. Si no hay respuesta dentro del plazo, se activa el silencio administrativo positivo, evitando que los proyectos queden detenidos indefinidamente.

La ley elimina procesos repetitivos, estandariza formularios y aclara los requisitos según el nivel de impacto ambiental. El objetivo es reducir la burocracia y dar mayor previsibilidad a los inversionistas.

Además, se cambia la licencia ambiental por una autorización ambiental para los proyectos mineros.

En cuanto a la presencia de Fuerzas Armadas, se autoriza la presencia de militares sobre todo en zonas mineras en las que haya presencia de grupos criminales-.

Respecto a la minería en Galápagos, la normativa autoriza la extracción de material árido y pétreo, y prohíbe la minería a gran escala.

Para proyectos estratégicos de gran escala, se permite tramitar permisos por fases. Esto habilita el inicio de trabajos preliminares mientras se aprueban otros componentes, reduciendo tiempos muertos en inversiones millonarias.

La normativa establece reglas más claras para el sector minero, refuerza la seguridad jurídica y fija plazos administrativos. Con ello, se busca atraer capital extranjero y evitar cambios contractuales que afecten la confianza empresarial.

La ley introduce esquemas contractuales con mayor estabilidad a largo plazo para incentivar inversión en exploración y recuperación de campos. El objetivo es frenar la caída de la producción y aprovechar las reservas disponibles. Mayor apertura en generación eléctrica

Se amplían las modalidades de concesión y delegación para que empresas privadas puedan construir y operar centrales eléctricas.

La reforma fortalece los contratos de suministro eléctrico, establece garantías financieras y busca asegurar pagos oportunos, para reducir el riesgo de que los proyectos queden inconclusos. Diversificación de la matriz energética

La ley promueve el desarrollo de energías renovables no convencionales, la autogeneración y la generación distribuida, con el fin de reducir la dependencia de la hidroelectricidad y prevenir apagones.