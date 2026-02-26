Tras aprobación de Ley Minera ADN expulsó al asambleísta alterno Paco Cepeda

Después del debate, y aprobación con 77 votos, de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía en el Pleno de la Asamblea Nacional, el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) expulsó a su asambleísta alterno Paco Cepeda.

La separación del legislador se difundió mediante un comunicado en las redes oficiales del movimiento donde se expone que la expulsión se da por "una actuación incompatible con los principios de la bancada y su línea política".

ADN sostuvo que "no volverá a principalizarse bajo ninguna circunstancia y le exigieron que "presente su renuncia" al movimiento.

Tras el debate la asambleísta Eliana Correa de la RC compartió un video donde se observa a las legisladoras oficialistas, Yadira Bayas e Inés Alarcón, rodenando el curul del alterno Cepeda, y según Correa "ejercer una supuesta presión sobre el legislador".

Pese al no apoyo de Cepeda al cuerpo legal que impulsó ADN el proyecto de ley fue aprobado bajo la crítica y rechazo de organizaciones civiles y ecologistas en el país.