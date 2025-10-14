SRI asegura que las ventas en Ecuador han crecido un 7,2% hasta agosto de 2025

Las ventas en Ecuador han crecido. Entre enero y agosto de 2025 se reportó un aumento del 7,2%, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las ventas en el país alcanzaron un total de 165 143 millones de dólares, un 7,2% más que en el mismo período de 2024.

En estos resultados destacan los sectores de comercio, manufactura y agricultura, añadió el SRI.

Según el fisco, el aumento de ventas se da en el marco de las "políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional", como la eliminación al subsidio del diésel que ha provocado un paro que alcanza 23 días.

Por otra parte, el Banco Central del Ecuador reportó un crecimiento en el consumo de los hogares del 8,7% debido a una mayor compra de productos alimenticios y mayor dinamismo en el crédito de consumo y remesas.

Asimismo, la formación bruta de capital fijo mostró un crecimiento de 7,5%, debido a un aumento de la demanda de los equipos de transporte y bienes de capital para la agricultura e industria.