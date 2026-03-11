Sube el precio de combustibles en Ecuador desde este jueves 12 de marzo del 2026

Se incrementa el precio de los combustibles en Ecuador

El Gobierno actualizará los precios de las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís, junto al Diésel en Ecuador desde las 00:00 de este jueves 12 de marzo del 2026.

Como cada día 12 del mes los precios de los combustibles en el país cambiarán de precio. En el contexto internacional por la guerra en Medio Oriente y el incremento del crudo a nivel mundial, los combustibles en Ecuador tendrán un alza.

De acuerdo a la información de Petroecuador, los precios referanciales del país registrarán un incremento de hasta el 5%, que es el límite máximo permitido por el sistema de bandas vigente en el país.

Así los precios referenciales que regirán durante los próximos 30 días serán:

Súper Premium : sugerido USD 3,62 por galón

: sugerido USD 3,62 por galón Extra y Ecopaís : USD 2,89 por galón

: USD 2,89 por galón Diésel: USD 2,82 por galón

Estos precios, confirmados por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) estarán vigentes hasta el próximo 11 de abril del 2026.

Actualmente, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís se vende en USD 2,76, valor que rige hasta el 11 de marzo, es decir desde el 12 de marzo tendrá un incremento de 13 centavos.

Por su parte el Diésel tendrá un incremento de 12 centavos respecto al mes anterior (USD 2,70), esto debido a la aplicación del sistema de bandas de precios, influenciado por el aumento del crudo internacional.

Además, el precio sugerido para el galón de gasolina Súper es de USD 3,62 lo representa un incremento de 0,43 centavos.