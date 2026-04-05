Tres tips para invertir mejor las utilidades en Ecuador

Los trabajadores cuyas empresas generan ganancias reciben utilidades en el mes de abril de cada año.

Cada año, miles de trabajadores en Ecuador reciben el pago de utilidades, un ingreso adicional que puede marcar la diferencia en la economía familiar.

Hasta el 15 de abril, las empresas del sector privado deben cumplir con el pago de este beneficio, que corresponde al 15% de las ganancias líquidas generadas en el año previo.

De acuerdo con la normativa laboral vigente, el 10% se distribuye entre los trabajadores y el 5% restante se asigna según las cargas familiares. El monto a recibir varía en función del tiempo trabajado durante el año.

Para Aldair Mediavilla, gerente de Cuentas Empresariales de Equifax Ecuador y experto en educación financiera, estos ingresos extraordinarios marcan la diferencia entre aliviar temporalmente las finanzas o mejorar su estructura en el largo plazo.

Antes de definir el uso de las utilidades, Mediavilla recomienda hacer un diagnóstico de la situación financiera. Una de las herramientas recomendadas es el termómetro financiero, que permite identificar prioridades y evitar decisiones impulsivas.

Entre los principales aspectos a revisar están:

Deudas vigentes: monto total y condiciones de pago.

monto total y condiciones de pago. Nivel de endeudamiento: proporción de ingresos comprometidos mensualmente.

proporción de ingresos comprometidos mensualmente. Historial crediticio : cumplimiento de pagos y comportamiento financiero.

: cumplimiento de pagos y comportamiento financiero. Uso del crédito: nivel de utilización de cupos disponibles.

nivel de utilización de cupos disponibles. Capacidad de ahorro: existencia de un fondo para imprevistos.

Mediavilla recuerda que el reporte de crédito es el eje central en este análisis, ya que permite tener una visión integral del comportamiento financiero y detectar alertas antes de asumir nuevas obligaciones.

A continuación tres recomendaciones sobre cómo invertir mejor las utilidades:

1. Priorizar el pago de deudas para reducir intereses

El primer paso recomendado por especialistas es evaluar el nivel de endeudamiento. Si una persona destina una parte significativa de sus ingresos al pago de créditos, usar las utilidades para saldar o reducir esas deudas puede generar un beneficio inmediato.

Esto es especialmente relevante en obligaciones con altas tasas de interés, como tarjetas de crédito. Al disminuir estas cargas, no solo se liberan ingresos futuros, sino que también se mejora el historial crediticio.

2. Crear o fortalecer un fondo de emergencia

El segundo paso clave es destinar una parte del dinero al ahorro. Los analistas financieros recomiendan construir un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos.

Este respaldo permite enfrentar imprevistos, como desempleo o problemas de salud, sin recurrir a nuevos créditos. Además, en escenarios de incertidumbre económica, contar con liquidez se vuelve una herramienta esencial de estabilidad.

3. Invertir con estrategia según el perfil de riesgo

Una vez cubiertas las deudas y el ahorro básico, el siguiente paso es invertir. Las opciones en Ecuador incluyen certificados de depósito a plazo fijo, fondos de inversión o instrumentos del mercado de valores.

De acuerdo con datos del Banco Central citados por expertos, las inversiones a plazo pueden generar rendimientos anuales cercanos al 8%, dependiendo del plazo y la institución.

La clave está en definir el perfil de riesgo:

Conservador: depósitos a plazo o cooperativas

depósitos a plazo o cooperativas Moderado: fondos de inversión

Más arriesgado: mercado de valores Un ingreso extra con potencial estratégico

El pago de utilidades no debe verse únicamente como dinero disponible para consumo inmediato. Especialistas coinciden en que su correcta planificación puede convertirse en un punto de partida para mejorar la salud financiera, reducir riesgos y construir patrimonio a mediano y largo plazo.